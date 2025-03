Privato accreditato, Cisl preoccupata per i 2mila 500 operatori del Fvg

Preoccupazione altissima per i 2mila 500 operatori, impiegati in Friuli Venezia Giulia nelle 32 strutture della sanità privata accreditata. A lanciare l’allarme è la Cisl Fvg, che, assieme alla Fp Cisl, sta in queste ore monitorando i possibili contraccolpi derivanti dalla chiusura delle agende. “La situazione è davvero ad alto rischio sul duplice fronte: quello dei lavoratori e quello dei servizi resi. Non è purtroppo difficile prevedere che da una parte, con la diminuzione delle entrate, le strutture del privato inizieranno a tagliare sul personale; dall’altra parte assisteremo ad un ulteriore collasso della sanità pubblica, con un aggravamento delle liste d’attesa” – commenta la segretaria della Cisl Fvg, Renata Della Ricca. Una situazione – per il Sindacato – da vera e propria fibrillazione, con impatti pesantissimi se non si riuscirà a trovare velocemente una soluzione che dia risposte ai cittadini e alle persone bisognose di cure ed ossigeno al sistema della sanità pubblica.

Oltre all’insidiato diritto di cura, c’è, dunque, anche la preoccupazione per tutti i professionisti che lavorano nel settore privato, 2mila 500 di cui mille 300 dipendenti e mille 200 liberi professionisti. “Parliamo – sottolinea la segretaria della Fp Cisl Fvg, Romina Dazzara – di personale già penalizzato da un mancato rinnovo contrattuale e che oggi si troverà a pagare anche un altro conto. Quello del personale deve restare un punto fermo: come Fp rimaniamo fortemente colpiti dalle dichiarazioni di altre sigle sindacali che a nostro avviso non hanno compreso l’impatto della situazione sui dipendenti, ma che anzi ritengono che ce ne siano alcuni di serie A e altri di serie B. L’altro nodo, poi, è quello di come ci si curerà da qui in avanti, tenuto conto che il servizio pubblico è già in profonda sofferenza per carenza di personale”.

C’è – per la Cisl Fvg – il rischio concreto di andare a peggiorare ancor di più la situazione delle liste d’attesa, già molto pesanti nonostante gli investimenti economici della Regione per il loro abbattimento. “In più occasioni abbiamo chiesto un intervento tecnico-politico che definisca le regole della committenza del pubblico/privato a garanzia dei cittadini e dei lavoratori rispetto alle prestazioni erogate. Oggi ci troviamo a dover gestire un altro problema, che dipende dal livello centrale e su cui abbiamo in Friuli Venezia Giulia un ridotto margine di manovra, dipendendo il tariffario dalle scelte del nomenclatore nazione: l’auspicio è che si possa intavolare con Regione e le strutture una concertazione utile a trovare qualche forma di bilanciamento e soluzione. “Intanto – incalza Della Ricca – dobbiamo tutti monitorare sulla garanzia delle cure, perché il timore è che molte persone, soprattutto anziani e fragili, rinuncino a curarsi, non trovando risposte nel pubblico e non potendosi permettere il privato: anche in questo il ruolo dei medici di medicina generale sarà ancora più strategico.