Pro Buja, sessant’anni che tengono unita la comunità

Sessant’anni di Pro Buja significano sessant’anni di una comunità che cresce, si riconosce e si ritrova. Nel teatro della Casa della Gioventù, cittadini e istituzioni hanno celebrato ieri un’associazione che continua a essere punto di riferimento culturale e sociale per il territorio.

A rendere omaggio ai volontari è stato anche il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha consegnato la targa celebrativa ricordando che “sessant’anni sono un patrimonio straordinario di impegno, dedizione e passione”. Un tributo al lavoro silenzioso di generazioni che hanno mantenuto viva la Pro Loco, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini.

La partecipazione di bande, scuole e associazioni ha confermato una rete comunitaria solida, capace di custodire tradizioni e costruire futuro.