Cronaca
Nel mirino in particolare l'assalto alla stazione

Pro Pal: 10 perquisizioni a Trieste

Le indagini della Digos del capoluogo giuliano
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dieci perquisizioni ad altrettanti soggetti che lo scorso autunno hanno preso parte ai cortei pro pal di Trieste. La Digos della Questura del capoluogo giuliano ha effettuato questa mattina una serie di controlli a soggetti riconducibili al mondo della sinistra più radicale e all’emisfero no vax su mandato della Pm Cristina Bacer.

Nel mirino di Procura e Forze dell’ordine è finito in particolare il corteo spontaneo del 2 ottobre a Trieste dove un presidio si è trasformato in una camminata con alcuni danneggiamenti alla stazione Ferroviaria e con la volontà di bloccare la partenza dei treni. In quei giorni il movimento aveva organizzato una serie di presidi che avrebbero dovuto essere stanziali ma le proteste hanno poi iniziato muoversi creando disagi a cittadini e forze dell’ordine.

Secondo il coordinamento pro Palestina le accuse partono dal reato di manifestazione non autorizzata «Come già successo in altre città – è il commento apparso sui canali di rifermento – anche a Trieste lo Stato sceglie di colpire chi si è mosso per opporsi a un genocidio in cui lo Stato italiano è pienamente coinvolto, attraverso il sostegno diplomatico ed economico».

