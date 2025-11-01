Pro Pal, Forza Nuova e Collettivi, un halloween di protesta a Trieste

In piazza della borsa il sit in pro pal, in piazza Garibaldi il presidio di Forza nuova e la contro manifestazione dei collettivi di sinistra. È stato un Halloween particolare quello di ieri a Trieste dove tra maschere, dolcetti e scherzetti è successo qualcosa ma, per fortuna, non molto.

Andando con ordine alle 18 un centinaio di persone si sono radunate in piazza della Borsa per sostenere il popolo palestinese e denunciare le aggressioni di Israele nonostante il cessate il fuoco. Dopo alcuni interventi alle 19 tutto si è concluso con tranquillità.

Mezz’ora dopo Forza nuova ha voluto manifestare in piazza Garibaldi al grido di “riprendiamoci i nostri quartieri”. Il clima qua era meno disteso perché ai tavoli della piazza c’era un gruppo di estrema sinistra, in totale tra le due fazioni circa una ottantina di persone. Dopo i discorsi e i fumogeni dell’estrema destra una signora, che nulla aveva a che fare con le manifestazioni, ha iniziato a contestare il movimento di ispirazione fascista, la Digos ha cercato di calmare la situazione ma chiaramente il gruppo di sinistra ha iniziato ad avvicinarsi. Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa hanno quindi fatto da cuscinetto. Intorno alle 9 al termine di uno stallo alla messicana tra cori e insulti la situazione è tornata alla normalità con Forza nuova che ha chiuso la manifestazione e ha lasciato la piazza.