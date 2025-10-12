Pro Pal: in 50 protestano durante la Barcolana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Qualche insulto e una rissa sfiorata in realtà tra alcuni manifestanti e dei passanti. La mattinata di protesta pro Palestina a Trieste in occasione di Barcolana ha visto un bassissimo afflusso con circa una cinquantina di persone che hanno preso parte al presidio inizialmente previsto in piazza Ponterosso e poi spostatosi in piazza della Borsa in mezzo ai gazebo.

Il momento più critico, se così si può definire, quando alcuni manifestanti hanno cercato di muoversi verso piazza Unità, sono quindi stati schierati i reparti di Polizia e Carabinieri che hanno fatto capire che oggi non ci sarebbero stati cortei improvvisati visto anche l’elevatissimo numero di agenti presenti.

Alcuni manifestanti sono comunque riusciti ad appendere uno striscione su Palazzo Carciotti e ad esporre delle bandiere palestinesi di grandi dimensioni sulle falesie della Napoleonica.

Surreale il clima in piazza dove tra cori e discorsi a pagare le spese della protesta soprattutto i gazebi e in particolare uno dedicato ai dolciumi stretto tra la morsa delle autorità e dei manifestanti.

Poco dopo l’arrivo della regata il presidio è stato sciolto, l’uscita dei manifestati non è stata però serena in quanto le forze dell’ordine non volevano la partenza di un corteo mentre alcuni avventori di un chiosco poco distanti, spiccava una maglietta della curva nord dell’Inter di Milano, hanno rivolto degli insulti ai manifestanti i quali hanno cercato uno scontro risolto però delle forze dell’ordine.