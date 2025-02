Processo Belmonte: “Mi faceva regali, ma senza chiedere prestazioni sessuali”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Giovanni Belmonte mi faceva regali senza pretendere nulla in cambio. Abbiamo avuto rapporti sessuali solo quando io sono diventata maggiorenne. I verbali della polizia? Sono esagerati”. Lo ha detto oggi in Tribunale a Udine, durante il processo per prostituzione minorile che vede imputato l’ex vicequestore di Udine, la ragazza residente in Piemonte dalla quale – secondo l’accusa – il poliziotto ottenne prestazioni sessuali in cambio di denaro e altri regali nel 2020, quando lei era diciassettenne. Una circostanza negata in aula dalla ragazza. Stando al suo racconto, conobbe Giovanni Belmonte nel 2019 in un sito d’incontri riservato ai maggiorenni al quale lei si era iscritta mentendo sull’età. “Giovanni, con il quale sono in buoni rapporti, non sapeva che avevo 16 anni – ha raccontato – Cominciammo a parlare in chat e ci siamo visti in videochiamate non a sfondo sessuale. Venni a Udine nel settembre 2020 e passammo due giorni a Lignano, dove mi fece regali – ha continuato – e mi portò fuori a mangiare. Io dormii da sola. Abbiamo avuto rapporti sessuali solo l’anno successivo”.

Un racconto, questo che confligge in diversi punti con le dichiarazioni rese in precedenza dalla ragazza alla polizia e delle quali il pm Letizia Puppa ha chiesto conto. La giovane ha misconosciuto in parte il contenuto dei verbali, affermando che i fatti lì riportati sono stati esagerati. Il processo a carico del 57enne trae origine dalle indagini condotte nel 2022 dalla Procura di Bologna. Allora Belmonte finì agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Bologna per le stesse accuse e fu sospeso dal servizio. Successivamente, però, la sua posizione fu archiviata e i domiciliari revocati: si trattava – secondo i risultati delle indagini – di uno scambio di persona. Il poliziotto fu reintegrato e trasferito alla Questura di Treviso.

Per quella vicenda, la Corte d’appello di Bologna gli ha riconosciuto quasi 10mila euro di risarcimento per l’ingiusta detenzione e i danni morali. Durante l’inchiesta, venne trovato in un cellulare del poliziotto una chat con la ragazza con più di 7mila messaggi, il primo risalente al marzo 2021, dopo che la giovane era diventata maggiorenne. In uno dei messaggi, secondo l’accusa, ci sarebbe la prova le reato. La prossima udienza, quando ci saranno l’esame dell’imputato e la discussione, è stata fissata per metà giugno.