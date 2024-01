Processo Borghes, le condizioni del pozzo al centro dell’ultima udienza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Mia figlia mi ha riferito che quando ha toccato il pozzo per prendere dei pennarelli con cui proseguire nel gioco che stavano facendo, il coperchio non era fisso come quello di piazza Sant’Antonio”. E’ il passaggio cruciale della testimonianza resa oggi in aula al processo per la morte del piccolo Stefano Borghes, avvenuta il 22 luglio 2020 al parco Coronini di Gorizia, dalla mamma di una bambina partecipante al centro estivo in cui si è consumata la tragedia. La teste chiamata dalla pm Ilaria Iozzi ha raccontato ciò che la figlia, all’epoca dei fatti dodicenne, le ha detto una volta tornata a casa: la bambina si era trovata nel punto in cui pochi minuti dopo Stefano sarebbe poi morto precipitando all’interno del pozzo. E le parole della minore, che sarà ascoltata nella prossima udienza del processo, pongono un punto fermo sulle condizioni del coperchio del pozzo prima che il piccolo Stefano ci avesse tragicamente a che fare. Ascoltati oggi anche i due vigili del fuoco che per primi si sono calati nel pozzo dopo il dramma.

La prossima udienza del processo Borghes si terrà il 9 febbraio alle 15.30: oltre alla minore verranno ascoltati uno dei periti tecnici, il custode del parco e un residente dell’area. Già fissati anche i dibattimenti dell’8 marzo alla stessa ora e del 22 marzo alle 14.