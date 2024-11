Processo Enukidze, giallo sulle immagini interne al Cpr

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I filmati delle telecamere interne al Cpr relativi alle ore in cui si sono svolti i fatti non sono attualmente riproducibili perche il software necessario a leggerli non è più presente sul mercato. E’ una delle novità emerse nell’udienza di oggi al Tribunale di Gorizia del processo riguardante la morte, avvenuta nel gennaio del 2020, del georgiano Vakhtang Enukidze, detenuto in quei giorni al Cpr di Gradisca. Ad accorgersi dell’impossibilità di visionare i documenti filmati sono state le difese degli imputati. La giudice Francesca De Mitri si è così riservata di acquisire gli stessi filmati, proposti in Aula dalla pm Giulia Villani: un tecnico del Tribunale proverà così a capire se si riesca in qualche modo a vederne il contenuto, che intanto, nei giorni successivi la morte di Enukidze, era stato vagliato dalla squadra mobile. Uno dei relativi teste, ascoltato in Aula, ha infatti confermato di aver visionato nel 2020 nei dettagli le immagini, prive di audio, delle ore in cui si sono svolti i fatti. Un altro teste, un ispettore di polizia, ha inoltre parlato di un non corretto funzionamento dei dispositivi: “Dagli accertamenti – ha detto – è emerso come il citofono del centralino del Cpr, ricevendo una chiamata dalla stanza di Enukidze, emetteva solo un flebile suono senza attivare il display. L’ultima chiamata accertata, infatti, risaliva a diversi giorni prima, l’8 gennaio, ed il dispositivo non registrava nemmeno la nostra chiamata di prova”. La prossima udienza del processo è stata fissata il 23 maggio 2025 alle 14.