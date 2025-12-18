Processo Natisone, citati a giudizio ministero dell’Interno e Arcs

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha ammesso la citazione a giudizio di ministero dell’Interno e Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia al processo per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, uccisi dalla furia del Natisone il 31 maggio 2024, che vede imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores. Durante l’udienza lampo in Tribunale a Udine, durata una manciata di minuti è stata dunque accolta la richiesta del legale delle famiglie delle tre vittime coinvolgere Stato e Regione.

Un modo, questo, per garantire sia gli imputati, sia le famiglie delle vittime in caso di condanna. L’udienza è stata aggiornata al prossimo anno.