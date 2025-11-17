Processo Natisone, il pm chiede la riunione dei due procedimenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà il giudice Daniele Faleschini Barnaba tra 15 giorni a decidere se i due tronconi del processo per la morte di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, travolti e uccisi dalla furia del Natisone il 31 maggio 2024, dovranno essere riuniti in un unico procedimento.

La richiesta è stata avanzata stamattina dal pm Letizia Puppa durante la prima udienza del processo in Tribunale a Udine, che vede imputato l’infermiere della Sores per l’omicidio colposo dei tre ragazzi.

Il giudice Mauro Qualizza ha rinviato il procedimento al 2 dicembre, quando si terrà la prima udienza del processo a carico dei tre vigili del fuoco, imputati per le medesime accuse. In quella sede, Faleschini – presidente della sezione penale del Tribunale friulano – deciderà in merito alla riunione e chi sarà il giudice, se lui stesso o Qualizza.

Stamani, infine, il legale delle famiglie delle tre vittime, l’avvocato Maurizio Stefanizzi, ha chiesto e ottenuto la costituzione di parte civile nel primo processo.