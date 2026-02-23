Processo Natisone, l’avvocato Battocletti rappresenterà l’Arcs

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà l’avvocato Rino Battocletti a rappresentare l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia nel processo per l’omicidio colposo di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, uccisi dalla furia del Natisone il 31 maggio 2024. La prima udienza dibattimentale del procedimento, che vede imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della Sores, è stata fissata per il 3 marzo.

L’Arcs era stata citata a giudizio dal legale delle famiglie delle vittime assieme al ministero dell’Interno quali responsabili civili per l’operato dell’infermiere e dei tre pompieri. La citazione è stata ammessa dal giudice Daniele Faleschini Barnaba a metà dicembre.

Un modo, questo, per garantire sia gli imputati, sia le famiglie delle vittime in caso di condanna. I familiari dei tre ragazzi, infatti, hanno avanzato una richiesta di risarcimento di 3 milioni e 700mila euro.