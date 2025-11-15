Processo Natisone, Riccardi: Arcs porterà argomenti a sostegno di sue posizioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Durante il processo sulla tragedia del Natisone, l’Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia porterà argomenti a sostegno delle proprie posizioni”. Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, a due giorni dalla prima udienza del primo processo sulla morte di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, uccisi dalla furia del fiume il 31 maggio 2024. Sul banco degli imputati l’infermiere della Sores accusato dell’omicidio colposo dei tre giovani.
Lunedì, come preannunciato, il legale delle famiglie chiederà al giudice Mauro Qualizza l’autorizzazione a citare a giudizio il responsabile civile, ovvero Arcs.
Lo stesso accadrà il 2 dicembre, nella prima udienza del secondo troncone, che vede imputati i tre vigili del fuoco per il medesimo reato. In quel caso, però, sarà citato il ministero dell’Interno. Nella costituzione di parte civile, le tre famiglie hanno chiesto un risarcimento complessivo di oltre 3,7 milioni di euro, in solido tra tutti gli imputati.