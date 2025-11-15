  • Aiello del Friuli
sabato 15 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udine, il calendario che accende la solidarietà: presentato il progetto di...
Welfare, il presidente di Fondazione Sussidiarietà: “Fvg modello per l’Italia”
Il ministro Locatelli: “Progetto di vita è il cuore di riforma...
Scuola Dante simbolo della rinascita di Borgo Stazione
Processo Natisone, Riccardi: Arcs porterà argomenti a sostegno di sue posizioni
Sparatoria a Udine, tutti i colpi esplosi da un’unica arma da...
Udine: “Un parcheggio da 500 posti nell’ex scalo Rfi abbandonato”
Controlli nella notte: tre patenti ritirate a Gorizia
Deposito in fiamme a Codroipo
Autostrade Alto Adriatico verso il record di 54 milioni di transiti...
Cronaca

Processo Natisone, Riccardi: Arcs porterà argomenti a sostegno di sue posizioni

Lunedì la prima udienza in Tribunale a Udine
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. "Durante il processo sulla tragedia del Natisone, l'Azienda regionale di coordinamento per la Salute del Friuli Venezia Giulia porterà argomenti a sostegno delle proprie posizioni". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, a due giorni dalla prima udienza del primo processo sulla morte di Bianca Doros, Patrizia Cormos e Cristian Molnar, uccisi dalla furia del fiume il 31 maggio 2024. Sul banco degli imputati l'infermiere della Sores accusato dell'omicidio colposo dei tre giovani.

Lunedì, come preannunciato, il legale delle famiglie chiederà al giudice Mauro Qualizza l'autorizzazione a citare a giudizio il responsabile civile, ovvero Arcs.

Lo stesso accadrà il 2 dicembre, nella prima udienza del secondo troncone, che vede imputati i tre vigili del fuoco per il medesimo reato. In quel caso, però, sarà citato il ministero dell'Interno. Nella costituzione di parte civile, le tre famiglie hanno chiesto un risarcimento complessivo di oltre 3,7 milioni di euro, in solido tra tutti gli imputati.

