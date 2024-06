Processo Paglialonga, la difesa chiede l’assoluzione

E’ cominciato oggi in Corte d’Assise d’Appello a Trieste il processo di secondo grado a carico di Vincenzo Paglialonga, il 42enne originario di San Severo in Puglia condannato all’ergastolo per il delitto di Via della Valle a Udine. Nell’ottobre scorso, la Corte d’Assise di Udine lo aveva riconosciuto colpevole dell’omicidio di Lauretta Toffoli, la 74enne sua vicina di casa uccisa la notte del 7 maggio 2022 con 38 coltellate. La Procura generale e le parti civili hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado, mentre il difensore di Paglialonga, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, ne ha domandato la riforma con l’assoluzione del suo assistito. In particolare, la difesa ha evidenziato la probabile presenza di altre persone sul luogo del delitto e definito indiziario il quadro probatorio a carico di Paglialonga. “La ricostruzione della Corte d’Assise di Udine – ha detto – non trova adeguati riscontri probatori”. La sentenza è attesa per inizio luglio.