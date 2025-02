Processo Regeni, colpo di scena su un testimone

I giudici della Corte d’Assise di Roma hanno disposto l’invio degli atti in Procura in relazione alla testimonianza di Armando Varricchio, ex consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, ascoltato nel corso del processo sull’omicidio di Giulio Regeni nell’udienza dell’11 febbraio scorso.

Nell’udienza di oggi i giudici hanno reso noto di avere ricevuto una comunicazione da Varricchio con la quale ha spiegato che a differenza di quanto riferito in aula, nei giorni della scomparsa di Regeni non si trovava a Roma ma in Giappone.

“Siamo rimasti tutti basiti. Abbiamo ascoltato tutti in aula le dichiarazioni dell’ex consigliere Varricchio, che per quanto imbarazzata era stata una testimonianza nella quale si dava atto di una serie di cose ed aveva riferito contatti frequenti con la Farnesina e oggi viene fuori che si è occupato della scomparsa di Giulio solo il 31 sera”, ha commentato l’avvocata Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore rapito e ucciso in Egitto nel gennaio del 2016.

Per l’omicidio di Giulio Regeni sono imputati quattro agenti della National Security egiziana: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. I quattro sono accusati di sequestro di persona pluriaggravato. Al solo Magdi Ibrahim Abdelal Sharif è contestato anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato.