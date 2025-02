Processo Regeni, in aula l’ex premier Conte

“Una apparente disponibilità a parole, mai una chiusura, ma di fatto non c’è stata una fattiva collaborazione” da parte di Al Sisi. Così si è espresso l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sentito come testimone nel processo a carico di quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato ed ucciso Giulio Regeni. Nell’abito del processo a Roma, l’ex premier ha sottolineato come negli anni abbia avuto diversi incontri con Al Sisi e – ha detto Conte – ho sempre rappresentato l’istanza di accertare la verità dei fatti, una condizione per noi imprescindibile. Ricordo che nel corso della conferenza di Palermo, nel 2018, voluta da me per la crisi libica, ci fu un incontro bilaterale particolarmente teso, percepii Al Sisi rigido che fece rivendicazioni pretestuose”. Quando la Procura di Roma fece richiesta di rogatoria internazionale, va avanti Conte, “sono stato molto insistente ma la risposta che ottenni dall’Egitto fu un ‘vedremo’. Più volte mi era stato chiesto di andare a visite di Stato o a inaugurazioni anche all’università del Cairo ma non ci sono andato. In merito all’acquisto di due fregate, commissionate dal Cairo a Fincantieri, il presidente di M5s ha detto di “non avere bloccato l’operazione. Non mi sono pentito di quella vendita. Non c’è stata occasione in cui non ho insistentemente richiesto cooperazione e collaborazione con l’Egitto che obbiettivamente non c’è quasi stata”. L’avvocato delle famiglia Regeni, Alessandra Ballerini al termine dell’udienza ha detto “ci attendevamo certamente maggiore chiarezza, resta la sensazione che pur essendoci stata la massima allerta da parte della Farnesina, degli ambasciatori Massari e Bonvicini, e dell’intelligence, fin dal primo momento questa allerta non è stata comunicata in tempo al presidente del Consiglio” Domani sono in agenda le testimonianze dell’ex presidente della Camera presidente Roberto Fico, Carlo Calenda ed al Sisi padre e figlio. Ma quest’ultimi hanno rifiutato la citazione a comparire.