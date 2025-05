Processo Regeni, sentiti a Roma l’ad di Eni Scalzi e l’ex ministro Di Maio

“Il perché di questo omicidio atroce resta un grande mistero, non riesco a immaginare le ragioni”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, sentito oggi come testimone nel processo a Roma a carico di quattro appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati dell’omicidio di Giulio Regeni.

Descalzi ha detto di aver appreso del sequestro e della morte del ricercatore friulano “quando la notizia è stata pubblicata dai giornali”. Le istituzioni italiane – ha aggiunto “non ci hanno mai chiesto di chiedere informazioni” ma “mi è sembrato doveroso parlare con il presidente e ministro egiziano per chiedere chiarezza su quanto avvenuto. Mi sono arrivate rassicurazioni ma poi chiarezza non è stata fatta”.

Sentito come testimone anche l’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Dalle autorità egiziane ho sempre ricevuto una disponibilità generica sulla collaborazione sul caso Regeni – ha riferito in aula – ma era chiaro ed evidente che non ci fosse”. Di Maio ha poi aggiunto che in tutti gli incontri bilaterali tra Italia ed Egitto il tema principale era Regeni, con la richiesta di “un passo avanti per arrivare alla verità su quanto avvenuto”.

Oggi al processo è stato anche acquisito il verbale dell’interrogatorio del 10 maggio, davanti alla Procura Generale del Cairo, a Mohamed Abdellah, il sindacalista degli ambulanti che ‘tradì’ Giulio Regeni. “Ero preoccupato e mi sentivo che avevo sbagliato a segnalare Regeni – si legge nel verbale di oltre 30 pagine – e mi sono sentito di essermi cacciato nei guai quando ho segnalato la questione” si legge”. Il sindacalista ha poi riferito del suo incontro con uno degli imputati, uno dei quattro 007, alcune settimane prima del rapimento di Regeni. Gli avrebbero riferito della volontà di registrare Giulio e gli avrebbero parlato di come indurlo a parlare senza farlo insospettire.

L’avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori di Regeni, ha detto di sperare che il processo si chiuda entro il prossimo autunno o inverno.