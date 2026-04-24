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Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione

Paniz: 'Totalmente estraneo: non vede l'ora che dopo 20 anni questa pagina sia chiusa'
Redazione
Autore: Redazione

“Elvo Zornitta è totalmente estraneo a questa vicenda e non vede l’ora che, dopo vent’anni, questa pagina sia chiusa”: lo ha detto il suo avvocato Maurizio Paniz, a margine dell’udienza sul caso Unabomber, oggi a Trieste.

In Tribunale, la Procura ha chiesto l’archiviazione per Zornitta e gli altri dieci indagati, dopo l’esito della superperizia genetica, che era stata discussa a fine ottobre. Dalle analisi comparative non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni dei reperti e il Dna dei 63 soggetti coinvolti nel test, tra cui gli 11 indagati.

“Nei giorni scorsi – ha precisato Paniz – ho depositato la rinuncia alla prescrizione anche per gli ultimi attentati del dinamitardo, perché vogliamo una decisione nel merito sulla sorte dell’inchiesta, riaperta dalla Procura di Trieste nel 2022”.

“L’opposizione all’archiviazione, che è stata presentata dal legale di una delle vittime, è invece palesemente infondata – ha concluso Paniz – e non tiene conto delle emergenze probatorie che sono già state acquisite da tempo. Mi aspetto che il Gip, nei prossimi giorni, archivi definitivamente: sarei sorpreso del contrario”.

La giudice si è riservata la decisione senza indicare una data precisa in cui scioglierà la riserva.

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