Procura di Udine al lavoro, per i due arrestati si profila processo direttissimo

GUARDA IL VIDEO La Procura della Repubblica di Udine è già al lavoro per gli incidenti che ieri sera hanno devastato il centro del capoluogo friulano.

La Questura ha inviato un primo rapporto informativo e i primi risultati delle indagini e degli interrogatori. La Procura ha aperto un fascicolo che è stato affidato al sostituto Procuratore Laura Collini. I reati ipotizzati finora, come anticipato dal Questore Pasquale De Lorenzo in conferenza stampa, sono quelli di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, utilizzo di travisamento con oggetti atti a offendere. E’ in corso di valutazione l’ipotesi dell’aggravante della premeditazione.

Le persone arrestate sono due, fra le quali un friulano. Nei loro riguardi sono in corso valutazioni di tipo procedurale. In particolare, la Procura sta decidendo in queste ore se avviare o meno un procedimento direttissimo. In questo caso potremmo andare a processo già nella giornata di domani. In caso contrario, la loro posizione passerà all’esame del giudice per le indagini preliminari per gli interrogatori e l’eventuale convalida dei provvedimenti cautelari adottati nei loro confronti.