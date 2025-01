Prodotti contraffatti in Fiera: sequestrati 545 articoli per bambini

Nel corso dei controlli effettuati nello scorso fine settimana in Fiera a Pordenone, durante “Extracon”, la guardia di finanza ha sequestrato 545 prodotti contraffatti e denunciato un imprenditore.

Le fiamme gialle, tra i tanti espositori presenti, hanno individuato un banco sul quale erano posti in vendita pupazzi ed accessori di abbigliamento per bambini, riportanti noti marchi palesemente contraffatti. I 545 articoli sono stati sequestrati e il titolare dell’attività è stato denunciato per l’offerta in vendita di prodotti con marchi contraffatti.