Professioni sanitarie, oggi in UniTs il test di ingresso: vince Fisioterapia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 343 domande per 40 posti. Il corso di Fisioterapia è il più ambito tra le professioni sanitarie per l’accesso alle quali oggi in UniTs si è tenuto il test di ingresso che ha visto la partecipazione di 660 studenti per 460 posti totali di cui la maggioranza, 200, per infermieristica. Rispetto allo scorso anno c’è stato un calo complessivo delle domande legate però al semestre filtro di medicina visto che alcuni dei non ammessi al corso di laurea potranno poi accedere direttamente alle professioni sanitarie.