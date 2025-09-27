  • Aiello del Friuli
sabato 27 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Professioni sanitarie, Riccardi: “Servono risorse umane dall’estero”
Oltre ai dazi, settore legno messo sotto pressione per la burocrazia...
Inaugurata la nuova scuola a Treppo Grande, il grazie a Rosa...
Omicidio stradale di Elvis Basaldella, 61enne patteggia 1 anno e 8...
Si accascia durante una gara di canottaggio: muore a 51 anni
Auto esce fuori strada, intubato un bimbo di 2 anni
Muore a 19 anni a 5 giorni dall’incidente
Furto a Pagnacco: spariti contanti, ori e profumi
Volley, Cda Talmassons vince il Trofeo Città di Latisana
Acquista i biglietti per Vasco a Udine, ma è una truffa....
Cronaca

Professioni sanitarie, Riccardi: "Servono risorse umane dall'estero"

Nel futuro del sistema sanitario regionale possono e devono trovare spazio anche i professionisti infermieri provenienti dall'Estero.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIO VIDEO. “Dobbiamo avere il coraggio di aprirci a soluzioni che prevedano anche la presenza di risorse umane provenienti dall’estero”. Lo ha affermato oggi a Pordenone l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi a margine del convegno “Infermieri del Futuro: sfide e opportunità per la professione”, ricordando le misure avviate dalla Regione, come il riconoscimento del premio di studio ai giovani che si iscrivono alle nostre università, la premialità straordinaria e le misure di welfare. “Tutti interventi – ha specificato Riccardi – che abbiamo realizzato anche grazie al contributo della componente delle professioni infermieristiche”.

Per Riccardi è importante procedere sui percorsi di equiparazione dei titoli di studio e considerare anche gli aspetti culturali e le radici dei Paesi con i quali il Friuli Venezia Giulia intrattiene da tempo relazioni significative, in parte instaurate già ai tempi del sisma del 1976.

