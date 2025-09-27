Professioni sanitarie, Riccardi: “Servono risorse umane dall’estero”

GUARDA IL SERVIO VIDEO. “Dobbiamo avere il coraggio di aprirci a soluzioni che prevedano anche la presenza di risorse umane provenienti dall’estero”. Lo ha affermato oggi a Pordenone l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi a margine del convegno “Infermieri del Futuro: sfide e opportunità per la professione”, ricordando le misure avviate dalla Regione, come il riconoscimento del premio di studio ai giovani che si iscrivono alle nostre università, la premialità straordinaria e le misure di welfare. “Tutti interventi – ha specificato Riccardi – che abbiamo realizzato anche grazie al contributo della componente delle professioni infermieristiche”.

Per Riccardi è importante procedere sui percorsi di equiparazione dei titoli di studio e considerare anche gli aspetti culturali e le radici dei Paesi con i quali il Friuli Venezia Giulia intrattiene da tempo relazioni significative, in parte instaurate già ai tempi del sisma del 1976.