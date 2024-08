Due progetti per tutelare l’ambiente marino tra Grado e Croazia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sensibilizzare gli alunni di 20 scuole primarie e superiori e 40 aziende tra Italia e Croazia verso una produzione responsabile e una corretta gestione dei rifiuti, per contribuire a diminuire l’inquinamento delle oltre 730 tonnellate di plastica che ogni giorno vengono riversate nel Mar Mediterraneo.

È con questo obiettivo che nasce il progetto “Adopting Waste as Resource”, volto ad affrontare questa sfida ambientale per un futuro più sostenibile e consapevole. Con un approccio innovativo e cooperativo, sei partner da Italia e Croazia uniscono le forze per promuovere i principi dell’economia circolare e ridurre l’impatto dei rifiuti sulle coste adriatiche. Il progetto punta sull’educazione giovanile come chiave per una trasformazione duratura. Finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, prevede l’attuazione di percorsi educativi nelle scuole coinvolgendo attivamente gli studenti in azioni di pulizia e piani per trasformare i rifiuti in risorse.

E un’altra iniziativa che riguarda il rispetto dell’ambiente marino è “Piccoli gesti, grandi crimini”, che quest’anno coinvolge anche Grado. Il progetto vede l’adesione del Comune isolano e mira a sensibilizzare sull’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti. Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, tra cui parchi, giardini, piazze e strade, viene smaltito in modo improprio: e così il 22 e 23 agosto a Grado sarà collocata un’installazione che rappresenta una vera e propria “scena del crimine”, in cui, accanto alle sagome delle vittime raffiguranti tartarughe, pesci e altri animali marini, è posta la riproduzione di un mozzicone gigante come simbolica “arma del delitto”. Saranno inoltre distribuiti sulle spiagge 500 posacenere tascabili in plastica riciclabile.