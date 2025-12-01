  • Aiello del Friuli
CronacaPolitica

Il progetto politico Ora! debutta a Udine

In regione arriva la start-up politica lanciata ad ottobre. Boldrin, Hallissey, Petrucco e Pirone insieme per discutere il rapporto tra ateneo, impresa e territorio friulano
Il progetto politico Ora! debutta a Udine con un evento dedicato al ruolo dell’università nello sviluppo del territorio. Domenica 7 dicembre, dalle 17 alle 19.30, al Centro Culturale delle Grazie (via Pracchiuso 21), si terrà l’incontro “Il Coraggio dell’Alternativa – Università e Territorio: Sinergia o Separazione?”, un dialogo a più voci su opportunità, criticità e prospettive per il Friuli.
A guidare il confronto sarà Michele Boldrin, economista e primo segretario di Ora!, affiancato da Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali, Pietro Petrucco, CEO della Icop di Basiliano, e Federico Pirone, assessore alla Cultura del Comune di Udine. Un tavolo che riunirà mondi spesso distanti: politica, impresa, enti locali e accademia.
L’appuntamento segna la prima uscita pubblica in regione di Ora!, il partito fondato dall’evoluzione dell’associazione Drin Drin. Nato a ottobre al congresso di Abano Terme, il movimento — che conta già oltre 14.500 iscritti, più della metà under 45 — punta a riforme concrete per rilanciare produttività, istruzione, innovazione, demografia e pubblica amministrazione.
L’evento di Udine si propone di approfondire uno dei temi centrali del programma di Ora!: la relazione tra formazione e sviluppo economico. Che ruolo può avere l’università come motore di innovazione? Come colmare il divario tra competenze richieste dalle aziende e percorsi accademici? Quali politiche servono per rafforzare la sinergia con il territorio?
Le domande saranno affrontate da prospettive diverse, in un confronto aperto al pubblico che mette al centro il futuro del Friuli e delle sue nuove generazioni. Per prenotare il proprio posto all’incontro questo il link: https://luma.com/cda-udine

