Cronaca Progettoautismo festeggia 20 anni in udienza da Papa Leone Alessandra Salvatori 18 Novembre 2026 Autore: Alessandra Salvatori 18 Novembre 2026 1 Roma Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Trieste, il Questore: su piazza Libertà permangono criticità articolo successivo Trieste Campus ospita le lezioni di sicurezza stradale di AAA Potrebbe interessarti anche Progettoautismo festeggia 20 anni in udienza da Papa Leone 18 Novembre 2026 Dreosto è il nuovo capogruppo al Senato della Lega 18 Novembre 2026 A Palazzo Chigi vertici intelligence e Agenzia cybersicurezza 11 Novembre 2026 Electrolux, fumata nera al Mimit: strada in salita per Porcia 2 Novembre 2026 Electrolux, maratona al Mimit per evitare i tagli 2 Novembre 2026 Premio Luchetta, la Regione perde anche al Consiglio di Stato 12 Ottobre 2026