Cronaca Progettoautismo festeggia 20 anni in udienza da Papa Leone Alessandra Salvatori 18 Novembre 2026 Autore: Alessandra Salvatori 18 Novembre 2026 0 Roma Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Trieste, il Questore: su piazza Libertà permangono criticità Potrebbe interessarti anche Dreosto è il nuovo capogruppo al Senato della Lega 18 Novembre 2026 A Palazzo Chigi vertici intelligence e Agenzia cybersicurezza 11 Novembre 2026 Electrolux, fumata nera al Mimit: strada in salita per Porcia 2 Novembre 2026 Electrolux, maratona al Mimit per evitare i tagli 2 Novembre 2026 Premio Luchetta, la Regione perde anche al Consiglio di Stato 12 Ottobre 2026 Electrolux, stop ai tagli: “Passo avanti ma serve piano solido” 5 Ottobre 2026