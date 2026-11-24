Corridoi pieni di barelle e pazienti sulle sedie in attesa che si liberi un lettino. È la situazione segnalata alla nostra redazione da un cittadino che ha trascorso alcuni giorni al pronto soccorso di Palmanova per assistere i familiari.

L’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale conferma di essere alle prese con un anomalo ‘iperafflusso’ di pazienti nelle aree di emergenza. Si tratta in particolar modo di casi che richiedono osservazione breve intensiva in pronto soccorso o ricovero nei diversi reparti ospedalieri. Il sovraffollamento – precisa l’azienda – interessa anche il nosocomio di Latisana, che in questi giorni non ha potuto accogliere da Palmanova né pazienti di area medica né di area chirurgica.

Per far fronte a questa pressione, lo scorso fine settimana la Direzione medica ospedaliera ha lavorato con i responsabili delle due sedi per agevolare ricoveri e dimissioni anche di notte e sono stati attivati posti letto aggiuntivi nei reparti di Medicina di entrambi gli ospedali. Alcuni pazienti sono stati sistemati nelle degenze chirurgiche, mentre le infermiere della continuità assistenziale si sono adoperate per individuare la collocazione più adatta a ciascun paziente.

Sulle voci della possibile chiusura di un’ala di Medicina, l’azienda sanitaria precisa che nel 2026 a Jalmicco non sono stati ridotti posti letto e che anzi dal 1° giugno sono passati da 48 a 52.

Insomma, una pressione straordinaria, alla quale medici, infermieri e operatori del pronto soccorso di Palmanova hanno risposto con impegno e dedizione, come sottolineato nella stessa segnalazione del nostro telespettatore.