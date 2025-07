Proposta la proroga “Ai Combattenti”, il negozio ringrazia e rifiuta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo 106 anni di attività, chiuderà definitivamente a settembre lo storico negozio del centro di Udine “Ai Combattenti”, avviato nel 1919 dall’Associazione nazionale combattenti di Udine in Piazza XX Settembre. Dallo scorso fine settimana, la bottega di calzature ha iniziato una svendita totale per cessata attività.

Il Comune di Udine, proprietario dell’immobile, ha deciso infatti di non rinnovare la concessione che veniva prorogata di anno in anno. Questo per dare vita alla riqualificazione del Palazzo ’Ex Percoto’, destinato ad ospitare numerosi uffici comunali, ora ubicati in immobili in affitto.

Dopo il clamore della notizia e il tam tam mediatico, questa mattina il vicesindaco Venanzi ha fatto visita al titolare Bruno Genero comunicandogli la proroga di un ulteriore anno di concessione. Differimento che è stato gentilmente rifiutato dall’esercente 84enne, Bruno Genero, stanco di lottare e oramai in ritardo con gli ordini per la stagione successiva.

Si tratta solo dell’ultimo esercizio ad abbassare le serrante in quella piazza, dove da anni si osserva un calo di affari e di appeal e di attività chiuse nonostante funzionassero.