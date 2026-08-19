Proposta sospensione caccia nelle aree attigue agli incendi

GUARDA IL VIDEO La sofferenza patita da migliaia di animali sui monti interessati dagli incendi dei giorni scorsi è al centro della proposta messa nero su bianco dalla lista civica Latus Anniae. In seguito ai fatti che hanno interessato in particolare il monte Amariana tra Amaro e Tolmezzo, la realtà civica ha messo nero su bianco una proposta che vuole allargare il divieto di caccia non solo alle zone interessate dai roghi, ma anche a quelle attigue proprio per dare fiato alla fauna in difficoltà. “La legge regionale 17 del 2019 e la 353/2000 – scrive Latus Anniae – impediscono per la durata di dieci anni la caccia nelle aree boscate percorse dagli incendi, ma non si estende ai territori limitrofi. E’ quindi fondamentale richiedere che questa norma venga aggiornata o quanto meno estesa in via straordinaria ad un raggio chilometrico congruo ed un tempo utile allo stanziamento e riproduzione della fauna locale”. Si tratta, conclude Latus Anniae, di “un atto di coscienza e di umana carità nei confronti di tante creature innocenti”. La proposta non trova concorde Federcaccia Fvg. Il commissario regionale Valter Rotter Berton la definisce “pretestuosa: l’incendio – aggiunge – si è sviluppato in una zona poco votata alla riproduzione degli animali, che hanno avuto la possibilità di scappare. E’ una presa di posizione – conclude Rotter Berton – per partito preso, che lascia il tempo che trova”.