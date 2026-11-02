Proposte hot a studente, sospesa docente di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una docente di una scuola superiore di Udine è stata sospesa in via cautelare per presunte proposte sessuali rivolte a uno studente minorenne. Al centro della vicenda ci sarebbe in particolare un messaggio vocale inviato dalla professoressa all’adolescente su WhatsApp, poi rimbalzato di smartphone in smartphone. Proprio la diffusione dell’audio e il passaparola che ne è seguito hanno portato il caso all’attenzione della dirigenza.

Il preside, venuto a conoscenza dei fatti, ha quindi avviato un procedimento disciplinare e disposto l’immediata sospensione cautelare, poi confermata dall’Ufficio scolastico regionale, che ha ricevuto gli atti, file audio incluso. Al contempo, lo stesso dirigente ha presentato formale denuncia alla Procura.

La vicenda procede dunque su due piani: quello disciplinare e quello della valutazione di eventuali responsabilità penali. Non è al momento noto se anche la famiglia del giovane abbia presentato denuncia. Le condotte contestate e le eventuali responsabilità restano da accertare.

“Ho preso subito provvedimenti”, ha dichiarato il dirigente a Telefriuli, ricordando come rientri nei suoi doveri di pubblico ufficiale denunciare alla Procura fatti che possano configurare un reato. “Ci tengo a ribadire – sottolinea – che la situazione è sotto controllo e che ci siamo mossi per tempo. Ora è necessario che il procedimento venga portato fino alla fine”, conclude.