Proposto impianto agrivoltaico a Versa, no netto del Comune

Al momento è solo un’ipotesi, ma fa già discutere. Parliamo di un progetto di realizzazione nelle campagne di Versa, la frazione colpita da pesante alluvione nello scorso novembre, di un impianto agrivoltaico su un area da 58.004 mq e con una potenza produttiva pari a poco meno di 5 mila kW. A proporre l’iniziativa è una società con sede a Milano, ma l’idea trova la netta contrarietà del Comune: “L’impianto – spiega l’amministrazione municipale – sorgerebbe in un terreno a nord di Versa, nel pieno di quella che è già di fatto una zona di accumulo delle acque meteoriche, ma che -anche sulla base degli stretti contatti intervenuti con i tecnici regionali sino a qualche settimana fa – è destinata e dovrà diventare una zona di allagamento controllato a difesa dell’abitato”. La giunta comunale aggiunge: “Nulla può e deve compromettere, ritardare o solo interferire con il percorso avviato con la Regione per il rafforzamento urgente delle difese idrauliche del territorio”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Michele Calligaris conclude: “L’innalzamento dell’argine nord e la creazione della zona di allagamento controllata, con annesse stazioni di pompaggio e scarico, sono opere urgentissime che vanno finanziate e realizzate con priorità massima. Capiremo cosa ne pensa la Direzione ambiente che sovraintende a entrambe le materie, la difesa del suolo e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”.