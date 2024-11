Prosciutterie Dall’Ava di nuovo in liquidazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Tribunale di Udine ha aperto, per la seconda volta, la liquidazione giudiziale per Prosciutterie srl di Carlo Dall’Ava. La decisione è stata presa ieri e notificata oggi alle parti. I giudici hanno nominato il commercialista Alessandro Paolini quale curatore. La verifica dello stato passivo è stata fissata per fine marzo. Gli otto locali della società continueranno comunque a tenere aperto.

La prima apertura della liquidazione da parte del Tribunale udinese risale a marzo. L’istanza era stata presentata dai soci francesi che detengono il 70% di Dok Dall’Ava, principale creditore nei confronti di Prosciutterie srl, le cui restanti quote sono in mano all’imprenditore friulano. A maggio, però, la sentenza è stata ribaltata dalla Corte d’Appello di Trieste e il fallimento revocato.

Successivamente Prosciutterie ha dato corso alla procedura di composizione negoziata della crisi davanti alla Camera di Commercio di Udine e affittato gli otto locali a La Compagnia del Prosciutto s.r.l., newco riferibile all’imprenditore Alessandro Vescovini.

La procedura di composizione, nonostante le adesioni di numerosi creditori, non è andata a buon per il rifiuto opposto dai soci francesi di Dall’Ava e ciò ha portato alla seconda apertura della liquidazione giudiziale.

“Quel che conta in questo momento – spiega il legale di Dall’Ava, l’avvocato Maurizio Miculan – è che, grazie al contratto di affitto d’azienda con La Compagnia del Prosciutto, sono garantite la continuità aziendale, l’apertura dei locali e la salvaguardia di una sessantina di posti di lavoro. Ciò fino a quando – conclude – l’azienda non sarà definitivamente aggiudicata nell’asta pubblica indetta dal curatore”.