Prosciuttopoli, assolti gli allevatori anche sul marchio Aqua

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tutti assolti perché il fatto non sussiste gli allevatori di suini ancora coinvolti nel filone di “Prosciuttopoli” relativo al marchio Aqua. Questa la decisione del giudice del Tribunale di Pordenone Eugenio Pergola. Società e allevatori erano accusati di frode in commercio e contraffazione di marchio per aver utilizzato mangimi e suini di peso non conforme al disciplinare. Come era già accaduto a settembre per il marchio Dop, la stessa linea è stata tenuta dal giudice anche sul fronte di Aqua – una quindicina le posizioni – per il quale erano coinvolte carni diverse dalla coscia del suino: tutti assolti, duqnue. “Il giudice – spiega l’avvocato Piergiorgio Bertoli, che ha difeso molti allevatori – ha ribadito quanto aveva deciso per la Dop, riconoscendo che se ci sono state modifiche al disciplinare sono state di lieve entità e questo vale anche per il marchio Aqua”. La decisione potrebbe essere impugnata dal Pm, ma è uno scenario assai improbabile secondo il legale. Una decisione che contribuisce ulteriormente a sgonfiare la bolla scoppiata nel 2018 con la maxi-inchiesta che coinvolgeva centinaia di soggetti e ipotizzava anche l’associazione per delinquere, poi archiviata.

Di tutta la vicenda, ora rimane in piedi solo il filone che riguarda il macello di Aviano, con meno di una decina di indagati. L’accusa è quella di aver usato una variante genetica non conforme al disciplinare, i suini nati con il seme Durc danese. La prossima udienza in questo senso è fissata per l’8 febbraio 2024.