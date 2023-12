Prosecco, Brisotto batte Bottega in aula: nessuna imitazione

Nessuna contraffazione o imitazione. Il fatto non sussiste. Gli imputati sono stati oggi assolti con formula piena dal Tribunale di Lecco (giudice Gianluca Piantadosi) a conclusione di un processo che ha impegnato accusa e difese per più di dieci udienze, apertosi a seguito di una querela presentata da Sandro Bottega, legale rappresentante dell’omonima Spa di Bibano di Godega di Sant’Urbano, che produce e vende distillati e vini su scala planetaria.

Bottega che nel 2013 aveva registrato come marchi di forma, anche a livello europeo, due bottiglie di colore oro e rosa metallizzato, utilizzate per la commercializzazione di vino prosecco (le bottiglie appaiono in bella mostra soprattutto negli scaffali dei duty free degli aeroporti di tutto il mondo), aveva denunciato la commercializzazione da parte di una società di Ventimiglia, con marchio Liquid Gold, di bottiglie di prosecco in varie colorazioni, tra i quali l’oro e il rosa metallizzato. Sosteneva Bottega che l’azienda ligure avrebbe leso i suoi diritti tutelati dal marchio registrato, creando confusione nei consumatori, indotti dal packaging ad acquistare bottiglie prodotte da terzi, nella convinzione che si trattasse di prosecco Bottega.

Le bottiglie commercializzate a marchio Liquid Gold erano state prodotte nel formato 0,75l da Vinicola Tombacco di Trebaseleghe che, per una piccola partita di magnum da 1,5l, si era avvalsa per l’imbottigliamento e il confezionamento dell’azienda San Simone di Brisotto di Porcia.

Nella rete tesa da Bottega, oltre a Tombacco e Brisotto, era caduta la Metallizzazione Molteni di Lecco, accusata di aver provveduto a metallizzare in varie colorazioni, tra cui oro e rosa, le bottiglie destinate a Liquid Gold. Il processo si era aperto ad Imperia ma è proseguito a Lecco, dopo che il tribunale ligure aveva accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese degli imputati Chiara Brisotto (difesa avv. Antonio Malattia del Foro di Pordenone), Paolo Molteni (avv. Anna D’Agostino e Paolo Lazzaro del Foro di Pordenone) e Giuliano Tombacco (avv. Simone Guglielmin ed Eva Baggio del Foro di Treviso). La parte civile, Sandro Bottega, era rappresentata dall’avv. Raimondo Galli del Foro di Milano, il quale per sostenere la sussistenza della contraffazione ha prodotto una memoria conclusiva di quasi 200 pagine. Il tribunale ha tuttavia ritenuto infondate le prospettazioni di Bottega e ha accolto senza riserve la tesi delle difese.

Le difese hanno valorizzato, oltre all’ampia diffusione sul mercato di bottiglie con la stessa finitura, le numerose differenze tra le bottiglie Bottega (monocromatiche e metallizzate in oro o rosa) e le bottiglie Liquid Gold (caratterizzate invece da una capsula nera a contrasto, da etichette nere serigrafate e da una linea ondulata verticale nera sempre serigrafata), accomunate solo dal colore metallizzato del vetro e dalla forma della bottiglia. Sennonché, è stato sottolineato dalle difese, lo stesso Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale aveva definito “banale” la forma della bottiglia e privo di capacità distintiva il colore oro o rosa metallizzato. Nel corso dell’arringa finale l’avvocato Antonio Malattia aveva evidenziato come fosse inconcepibile che Bottega cercasse di impedire, attraverso denunce penali in serie, a qualsiasi altro produttore di vino al mondo di utilizzare le colorazioni oro e rosa metallizzate per decorare le proprie bottiglie e che, sempre che non si applichino etichette a forma di fiammella o “B” in rilievo che potrebbero generare confusione con il marchio Bottega, qualsiasi produttore vinicolo deve essere libero di commercializzare bottiglie con queste finiture, senza alcun timore di commettere illeciti. Questo il suo commento a caldo: “Giustizia è fatta. Si tratta di un bel regalo di Natale non solo per gli imputati di questo processo ma per chiunque altro abbia in corso un contenzioso analogo con Bottega”.