Prosegue l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia

Piogge localmente intense e temporali forti sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia almeno fino alle 12 di mercoledì 12 giugno. Prosegue l’ondata di maltempo a causa delle correnti umide sud-occidentali in arrivo sulla regione. Una condizione di instabilità che ha consigliato alla Protezione civile di prolungare l’allerta gialla scattata ieri pomeriggio e che nelle scorse ore ha portato grandine, precipitazioni abbondanti e diversi danni, con allagamenti, alberi caduti e danni ai tetti.

Situazione attuale: Sulla regione fino a giovedì continueranno ad affluire correnti sud-occidentali umide e progressivamente più fresche che manterranno condizioni di marcata instabilità.

Previsioni meteo: Martedì 11 giugno e mercoledì 12 giugno: martedì pomeriggio e mercoledì il tempo rimarrà instabile. Saranno probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge anche intense, più probabili verso est ma con anche pause senza piogge. Qualche temporale tra la sera di martedì e la notte di mercoledì potrà essere forte, specie tra bassa pianura e costa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.

TENDENZA per i giorni successivi: Giovedì già dalla notte e fino al pomeriggio ancora rovesci e temporali sparsi. Dalla sera è atteso un miglioramento con tempo più stabile.