Protagonisti Next, l’innovazione è di casa al Malignani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’innovazione si è messa in mostra al Malignani di Udine, dove è di casa. Stamattina l’istituto tecnico di viale Leonardo da Vinci ha aperto le porte al territorio con l’iniziativa Protagonisti Next. I protagonisti sono i ragazzi, che hanno allestito laboratori didattici e aule per consentire a tutti di toccare con mano esperimenti scientifici, attività informatiche e tanto altro.

I progetti innovativi ideati dagli studenti del Malignani vanno dalla grafica e dalla stampa 3d ai droni, dai giochi alla realtà virtuale.

I visitatori hanno potuto ammirare il velivolo AMX, un aeroplano dismesso pochi mesi fa e messo a disposizione della scuola. Si tratta di un ricognitore utilizzato nel recente passato nei teatri che hanno vista impegnata l’aeronautica militare. Infine, è stato acceso il motore del Provost T5, un velivolo da addestramento e anche acrobatico che monta lo stesso motore dei jet delle Frecce tricolori.