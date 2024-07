Protesta in Carcere a Trieste: nessuno scontro tra detenuti e polizia penitenziaria

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 260 detenuti a fronte di una capienza di 145 posti, materassi per terra, un caldo torrido, cimici e difficoltà a interfacciarsi con i magistrati di sorveglianza passati da 3 a 1. Questo il mix che ha fatto deflagrare ieri sera la situazione nel carcere di Trieste dove intorno alle 19 è scattata una protesta, dopo un diverbio sul tema dei colloqui, che è durata fino a poco dopo le 23. I detenuti, circa 130, hanno dato alle fiamme coperte e materassi e hanno danneggiato tutto il primo piano dove ha sede l’infermeria.

A riportare la calma anche il lavoro di mediazione del magistrato di sorveglianza, Rosa Maria Putrino, della Garante per i diritti dei detenuti, Elisabetta Burla, e il delegato della Camera penale per il carcere, Enrico Miscia il quale auspica un intervento del governo.

Le condizioni critiche della casa circondariale di Trieste sono note da tempo come ha evidenziato anche il garante regionale per i diritti delle persone Paolo Pittaro. Alla fine il bilancio è di 8 detenuti che sono stati curati al pronto soccorso per malori vari e di questi due sono ancora ricoverati in medicina d’urgenza non in pericolo di vita. Oggi invece un detenuto è stato trovato morto, non per azioni di terzi, e altri due hanno avuto dei malori sul posto i sanitari del 118.