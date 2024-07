Protesta commercianti, la risposta del comune di Udine

Non si è fatta attendere la risposta del Comune, che prima ha convocato un incontro con lo stesso Pigani di Confcommercio, e poi ha incontrato la stampa. “Noi proseguiamo sulla nostra strada, forti della decisione condivisa con il comitato per l’ordine e la sicurezza” hanno detto il sindaco Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Le tesi di chi sostiene che gli alcolici non facciano parte del problema sono anacronistiche. Il Comune si è speso in vari modi sul tema sicurezza, ma non è accettabile che qualcuno anteponga il proprio guadagno” concludono i due amministratori “alla sicurezza di una città intera”.