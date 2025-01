Protesta in carcere dopo il suicidio di un detenuto: condanne per oltre 10 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Protesta nel carcere di via Spalato dopo il suicidio di un detenuto: condanne per oltre 10 anni di reclusione. E’ l’epilogo del processo in Tribunale a Udine che vedeva imputati 13 uomini, accusati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Il giudice Paola Turri ha inflitto loro con il rito abbreviato pene dai 6 mesi ai 9 mesi e 10 giorni. Il pm aveva chiesto un monte pene di oltre 11 anni.

La protesta scoppiò nell’istituto di pena il 7 novembre 2022 e coinvolse 15 persone. Quel giorno, un 22enne dominicano, in misura cautelare nel carcere friulano con l’accusa di tentato omicidio per un accoltellamento avvenuto durante una rissa a Trieste, si tolse la vita. Il tragico gesto portò i detenuti della terza sezione a manifestare. Durante le proteste, che continuarono anche il giorno seguente, furono danneggiate 4 telecamere, le casse dell’impianto di diffusione, il sistema antincedio, un finestrone e i blindi di sei celle della sezione, rese inagibili.

Oltre alle 13 condanne, il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento a 9 mesi di reclusione di un altro detenuto. Un quindicesimo imputato ha scelto la strada del rito ordinario. Il suo processo comincerà a fine mese.