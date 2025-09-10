Protezione Civile: “115 volontari intervenuti tra Isontino e Bassa Friulana”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Come da previsioni, il fronte atlantico sta ancora interessando il FriuliVeneziaGiulia, soprattutto la costa, la bassa pianura e la fascia orientale dove ha provocato piogge da intense a molto intense. Più attenuate invece le precipitazioni sulle altre zone.

La Protezione Civile della Regione Autonoma FVG rende noto che a Lignano Sabbiadoro sono stati registrati 199 mm, da 90 a 172 mm sulla bassa pianura udinese e nell’Isontino, da 60 a 112 mm sull’alta pianura orientale e sulle Prealpi Giulie. L’area più colpita è stata quella della Bassa Friulana e dell’Isontino, con picchi a Lignano Sabbiadoro, San Lorenzo di Fiumicello e Fogliano Redipuglia.

La fase più critica è stata l’evacuazione del campeggio Pino Mare di Lignano, in prossimità della foce del Tagliamento, dove 65 persone sono state messe in sicurezza e assistite dai volontari. Esondato il fiume Corno, che è uscito dagli argini all’altezza del parco pubblico di San Giorgio di Nogaro e in frazione Zuccola.

Le massime raffiche di vento da sudest sono state misurate sul monte Matajur con 57 km/h, valori di poco inferiori a Lignano Sabbiadoro. Dal punto di vista statistico i valori di 181 mm in 12 ore consecutive registrati a Lignano Sabbiadoro rappresentano un record di pioggia per questa località.

La Sala Operativa Regionale, per interventi sul territorio e attività di monitoraggio, ha attivato 115 volontari dei Gruppi comunali che stanno operando nei comuni interessati dagli eventi. Oltre 400 le chiamate pervenute al NUE 112 per segnalazioni legate al maltempo.

Sul fronte delle previsioni, ancora per qualche ora saranno probabili piogge abbondanti, localmente intense sulla costa, sulla bassa pianura e sulla fascia orientale.

Nel corso della serata probabile temporanea cessazione delle piogge, ma successivamente nella notte con l’arrivo di masse d’aria più fresche in quota, potrebbe riprendere l’instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi, con piogge però solo localmente abbondanti. Sulla costa orientale è ancora possibile nelle prossime ore vento moderato da sudovest.