Protezione civile, a maggio il via ai lavori per la nuova sede di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parte il conto alla rovescia a Udine: a inizio maggio aprirà il cantiere per la nuova sede della Protezione civile. L’intervento segna un passaggio atteso da anni per il sistema dei volontari e della gestione delle emergenze.

Ad annunciarlo è l’assessore Andrea Zini, che conferma l’affidamento della direzione lavori e l’imminente assegnazione dell’appalto: “Abbiamo affidato la direzione ai lavori e nel giro di un paio di settimane contiamo di individuare anche la ditta. Posso dire che nei primi giorni di maggio inizierà il cantiere”.

La nuova struttura, progettata su due livelli, sarà pensata per migliorare logistica ed efficienza: spazi per mezzi e attrezzature, aree operative e servizi per i volontari. Un investimento da oltre 3,7 milioni di euro per dotare la città di una sede moderna e funzionale.

“C’è sempre più bisogno di sedi adeguate – sottolinea Zini – che mettano volontari e sistema di protezione civile nelle condizioni di lavorare in modo più efficiente”.