Protezione civile: al via al Senato l’iter per la legge

Il primo step è avviato, ci sono anche le prime date ovvero il 28 aprile per la discussione e il 4 maggio come termine ultimo per la presentazione degli emendanti quindi quasi certamente prima della sentenza Preone. La Legge sulla Protezione Civile con lo scudo penale per coordinatori, sindaci e assessori con delega, è stata ufficialmente presentata alla I commissione del Senato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il documento è a firma del ministro Nello Musumeci ieri impegnato su altri fronti e quindi sostituito dal pordenonese il quale aveva comunque assicurato il massimo impegno perché l’iter fosse veloce. Relatore sarà Andrea De Priamo di Fratelli d’Italia. In questo senso la prima commissione è redigente e quindi presenterà all’aula del Senato un documento chiuso in modo da avere solo dichiarazioni e voto, ci sarà poi la seconda lettura alla Camera e, solo in caso di modiche, un nuovo passaggio a palazzo Madama.

Sul fronte di eventuali interventi legati alla sentenza del caso Preone, al momento, se ne riparlerà comunque a Montecitorio visti i tempi ristretti, l’obiettivo è di procedere senza entrare quindi nel caso specifico salvo che la sentenza contenga qualche evidenza rilevante.

Il ddl prevede all’articolo 6 che si intervenga sugli articoli 589 e 590 del codice penale relativi all’omicidio colposo e alle lesioni personale colpose sottolineando che se il fatto è stato causato da imperizia «la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida» aggiungendo che bisogna tener conto della soglia di incertezza scientifica e del contesto d’urgenza.