Protezione Civile, da mercoledì l’esame in Senato

Il tema della Protezione Civile e delle responsabilità di sindaci e volontari approda in Parlamento.

Mercoledì 15 aprile il disegno di legge del Governo che punta a mettere in sicurezza il sistema arriverà in Commissione Affari costituzionali del Senato.

Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, facendo seguito all’incontro del Presidente della Regione, Fedriga, con i parlamentari eletti in regione.

“Il ddl del governo – dice Ciriani – serve per mettere in sicurezza tutto il sistema Protezione civile, non per risolvere un singolo problema. So che tutti hanno ben chiaro questo punto. Ringrazio i parlamentari e tutti i partiti per la volontà di collaborare e sono certo che ci muoveremo in sinergia per garantire un’approvazione rapida del provvedimento”.

“Il testo – conclude Ciriani – affronta già in modo organico il problema della colpa e della responsabilità, limitandola in maniera molto chiara e netta, ma ovviamente tutto è modificabile e migliorabile”.