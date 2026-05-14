Protezione Civile e monopattini in ztl, De Toni rompe il silenzio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima lo stop in autotutela sulla nuova sede della Protezione Civile, poi il dibattito sulla sicurezza nelle aree pedonali del centro. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni interviene sui due temi che negli ultimi giorni hanno acceso il confronto politico cittadino.

Sul progetto della nuova sede della Protezione Civile dedicata a Giuseppe Zamberletti, nell’area tra via del Partidor e piazzale del Commercio, il primo cittadino chiarisce che il cantiere non è ancora iniziato e che il Comune ha corretto un errore tecnico nella gara d’appalto. “Gli uffici si sono resi conto purtroppo che c’è stato un errore e quindi hanno dovuto in autotutela annullare la precedente. La classifica è già pronta e risulta vincente la successiva”, spiega De Toni, confermando quindi il passaggio dell’aggiudicazione alla seconda classificata.

Il sindaco minimizza anche il rischio ricorsi: “I ricorsi sono legittimi, ma è stato fatto un errore e le valutazioni sono quelle. Non credo che il ricorso potrà essere per l’azienda vincente perché i numeri sono numeri”.

Sul fronte sicurezza urbana, De Toni replica invece alle preoccupazioni del consigliere di Fratelli d’Italia Gianni Croatto sul passaggio di bici, monopattini ed e-bike nelle aree pedonali. “Che ci siano persone che non rispettano le regole è vero”, afferma il sindaco, ricordando però che la Polizia locale ha intensificato i controlli in tutta la città. I dati forniti dal Comune parlano di 734 multe nel 2023, salite a 1.164 nel 2024 e già a 1.318 nel 2025: numeri più che raddoppiati rispetto a due anni fa. Le sanzioni riguardano i conducenti di velocipedi e monopattini, compresi quelli utilizzati in doppio, nelle aree Ztl e pedonali cittadine.