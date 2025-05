Protezione Civile: Regione in campo per tutelare i Volontari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Regione ribadisce il suo impegno a tutela dei volontari della Protezione Civile, con particolare attenzione alla delicata vicenda che coinvolge il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e il coordinatore della Protezione Civile locale, Renato Valent, rinviati a giudizio per omicidio colposo, in seguito alla morte di Giuseppe De Paoli, avvenuta il 29 luglio del 2023, durante la rimozione di alcuni alberi caduti a causa del maltempo. L’assessore regionale Riccardo Riccardi ha fatto il punto della situazione durante la cerimonia di consegna di un nuovo pick up al gruppo di Codroipo, che conta oltre trenta volontari attivi.

“Su entrambi i fronti confermo che l’iter normativo procede e le coperture per l’assistenza nella pendenza penale sono state garantite”, ha dichiarato l’assessore, che ha annunciato che la norma verrà approvata prima dell’estate. Riccardi ha poi sottolineato la necessità di affrontare la questione a livello nazionale. Prosegue infatti l’iter di riscrittura del decreto legislativo nella parte che equipara le attività di volontari e sindaci in materia di protezione civile alle responsabilità del datore di lavoro. “Abbiamo scritto la norma e l’abbiamo prodotta al Dipartimento di Protezione civile che la sta analizzando”, ha confermato l’assessore ora in attesa di un riscontro da parte del Dipartimento.

Una volta ottenuto il parere, “Gli assessori regionali prima e poi i presidenti delle Regioni potranno trasmettere formalmente la proposta alla presidenza del Consiglio in modo da poter raccogliere anche i pareri degli altri ministeri competenti”.

Durante la cerimonia, Riccardi ha ringraziato i volontari locali, “che non hanno finora sospeso le attività in modo precauzionale”, a differenza di quanto fatto da circa settanta gruppi in regione, che hanno comunicato la sospensione in segno di preoccupazione per la situazione legale. L’assessore ha inoltre ribadito l’importanza cruciale della formazione e dell’attività addestrativa. “Questo ormai è un sistema di volontariato professionale e quindi anche su questo dobbiamo continuare a lavorare, anche per attrarre i nostri giovani a prestare opera in futuro”, ha concluso Riccardi.