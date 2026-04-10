Protezione Civile: unità politica per la norma di tutela

L’obiettivo è intervenire se la sentenza Preone lo richiedesse sulla proposte di legge presentata dal Ministro Nello Musumeci e in discussione nelle Commissioni del Senato. È questo il concetto espresso da tutti al termine del primo incontro promosso dalla Regione con il presidente Massimiliano Fedriga e l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, con gli eletti in Friuli Venezia Giulia per discutere della nuova legge che punta a tutelare amministratori pubblici, volontari e coordinatori della Protezione Civile dopo il caso di Preone.

Obiettivo di quello che viene definito un tavolo di regia, hanno spiegato Fedriga e Riccardi, è di avere un dialogo aperto: «Se le motivazioni della sentenza dovessero evidenziare criticità da risolvere a livello generale – hanno spiegato – per il Governo e i nostri parlamentari sarà possibile intervenire per correggerle prima della conclusione dell’iter di approvazione».