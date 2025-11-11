Protocollo Cgil, Cisl e Uil su occupazione e appalti: sarà presentato a Fedriga

Un protocollo unitario, per tutelare salari, occupazione, sicurezza e appalti, è stato annunciato questa mattina a Trieste dai sindacati Cgil, Cisl e Uil Fvg. Verrà presentato al governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, per chiedere una maggior attenzione alle condizioni di lavoro, definire vincoli normativi a garanzia che il risultato economico delle imprese non avvenga a danno dei lavoratori e per identificare i contratti nazionali più rappresentativi. Un protocollo voluto anche per assegnare un punteggio nella determinazione del bando dell’appalto che tenga conto dei criteri salute e sicurezza sul lavoro, buona occupazione, tutela dei redditi, crescita professionale e organizzazione del lavoro.

A illustrare il documento sono stati per Cgil, Cisl e Uil Fvg, i segretari generali Michele Piga, Alberto Monticco e Matteo Zorn, che hanno sottolineato come, tra gli obiettivi prioritari, il testo punti a “orientare il mondo degli appalti in un contesto di qualità e legalità del lavoro, eliminando il dumping contrattuale e valorizzando e incrementando la buona occupazione, che significa anche salari equi”. Auspicando una risposta positiva da parte di Fedriga, i sindacalisti hanno spiegato: “In una logica di piena collaborazione tra istituzioni e organizzazioni sindacali e in virtù della potestà legislativa concorrente in materia di lavori pubblici della Regione, ci proponiamo di prevedere una vera e propria buona prassi operativa in materia di appalti, con una serie di regole per blindare anche trasparenza, vigilanza e legalità”.

Il protocollo, tra le varie azioni sollecitate, prevede anche “una stretta su alcune prassi, giudicate negativamente – hanno ricordato i sindacalisti – limitando ad esempio, l’uso indiscriminato e ingiustificato del subappalto”.