Prova di forza sul lago di Sauris, Alex Camera risale una corda per 30 metri

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova impresa dell’atleta estremo pordenonese Alex Camera che a Sauris ha tentato un altro record con un esercizio di risalita su una corda con mani e piedi, detto “rope climb”, particolarmente impegnativo sia per la enorme forza necessaria a compiere una salita molto lunga, sia per la tecnica della risalita che deve essere impeccabile. Sono solo cinque gli atleti al mondo che hanno compiuto questa particolarissima prova. Alex è stato trasportato dalla sponda verso il centro del lago su un gommone con l’aiuto da due esperti sommozzatori; a questo punto è stata calata una lunga corda realizzata appositamente per questo evento con la quale Alex ha risalito la distanza. Alex è riuscito a compiere la risalita completando la misura di 30 metri nel tempo di 09.11.44; solo per motivi tecnici imposti dai severi standard di sicurezza imposti dalla teleferica non è riuscito a raggiungere una misura maggiore. La prova è al vaglio della Federazione cronomestristi, ma è comunque entrato nell’olimpo dei pochi che sono riusciti a compiere questa difficilissima impresa. Grazie a questo evento si è rianimato il palcoscenico costituito dalla teleferica di Sauris, che nell’opinione generale è la più lunga ma anche la più scenografica d’Europa con i suoi 2.500 metri in sospensione sull’omonimo lago.