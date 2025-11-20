Psicologi a supporto della popolazione di Cormons dopo il dramma

Comune di Cormons e Protezione Civile attiveranno un servizio di supporto psicologico alla popolazione locale così duramente colpita dalla tragedia di Brazzano e dall’alluvione che ha interessato diverse località del territorio. L’associazione “Psicologi per i popoli”, nella quale operano professionisti esperti nella gestione emotiva di emergenze e catastrofi naturali, fornirà infatti ascolto e strumenti per affrontare lo shock e il disagio. Il primo incontro si terrà martedì 25 novembre alle 18 al ricreatorio di Cormons. “L’obiettivo – spiega l’assessore comunale alla cultura Anna Bortolotti – è garantire a chiunque ne senta la necessità uno spazio sicuro in cui trovare sostegno”.