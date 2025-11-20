  • Aiello del Friuli
giovedì 20 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Psicologi a supporto della popolazione di Cormons dopo il dramma
Case della Comunità: a Udine, Cividale e Gemona al via il...
Ladri scatenati, ripulite cinque case in poche ore
A Versa si torna a casa, Brazzano attende almeno fino a...
Trasformare il presente, costruire il futuro
Nasce la Circular Innovation Academy
Radioamatore 2, Games&Co. e Fotomercato. A Pordenone tre manifestazioni, un solo...
INCinema torna a Udine: una settimana di film e corti senza...
Bimbo ucciso a Muggia, martedì funerali in Duomo
Colpito con calci e pugni, autista aggredito da due giovani passeggeri
Cronaca
L'obiettivo è garantire uno spazio in cui trovare sostegno

Psicologi a supporto della popolazione di Cormons dopo il dramma

Primo incontro il 25 novembre alle 18 in ricreatorio
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Comune di Cormons e Protezione Civile attiveranno un servizio di supporto psicologico alla popolazione locale così duramente colpita dalla tragedia di Brazzano e dall’alluvione che ha interessato diverse località del territorio. L’associazione “Psicologi per i popoli”, nella quale operano professionisti esperti nella gestione emotiva di emergenze e catastrofi naturali, fornirà infatti ascolto e strumenti per affrontare lo shock e il disagio. Il primo incontro si terrà martedì 25 novembre alle 18 al ricreatorio di Cormons. “L’obiettivo – spiega l’assessore comunale alla cultura Anna Bortolotti – è garantire a chiunque ne senta la necessità uno spazio sicuro in cui trovare sostegno”.

Ultime notizie

Psicologi a supporto della popolazione di Cormons dopo il dramma
Case della Comunità: a Udine, Cividale e Gemona al via il 1° dicembre
Ladri scatenati, ripulite cinque case in poche ore
A Versa si torna a casa, Brazzano attende almeno fino a sabato
Trasformare il presente, costruire il futuro
