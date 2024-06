Pubblicato il romanzo postumo di Alessandro Talotti

Sarà presentato questo pomeriggio il romanzo postumo scritto dal compianto atleta olimpionico Alessandro Talotti, pubblicato da Gaspari Editore. Si intitola ‘Giallo alle Olimpiadi di Parigi’ e sarà illustrato al pubblico oggi pomeriggio alla Casa della Contadinanza. Il libro, fa sapere l’editore, coinvolge fin dalle prime battute il lettore, con un ritmo serrato da cardiopalma, in una gara contro il tempo per cercare di salvare almeno la verità e fare giustizia. L’appuntamento è alle ore 16. L’incontro sarà condotto da Giacomo Crosa, ex-atleta.

Sinossi

26 luglio 2024: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Tutto sta per iniziare. Il mondo attende l’evento più bello dello sport, ma per Livio Marosa, il centometrista speranza azzurra, tutto sta per crollare. Rocco, suo amico e Capo Delegazione di atletica, cercherà di capire, con un’indagine complicata anche dal ricomparire del suo primo grande amore, quali terribili segreti stiano per distruggere la delegazione e l’atletica italiana in toto.