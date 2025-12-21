Pugni e calci mentre passeggia, rapinato un 61enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato preso a calci e pugni mentre stava passeggiando, ieri sera, in centro a Tolmezzo. E, successivamente, è stato rapinato. E’ dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario del 118 un 61enne che in via Matteotti è stato aggredito da una persona che poi si è data alla fuga.

Un’aggressione che poi si è trasformata in rapina. Una volta a terra, ferito e sotto shock, il 61enne si è visto rubare il portafoglio dentro al quale aveva 400 euro.

Il rapinatore è scappato prima che arrivassero i carabinieri del Radiomobile di Tolmezzo con il supporto dei colleghi della stazione di Paluzza. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i militari hanno raccolto alcune testimonianze sul posto. Sono in corso le ricerche per identificare il rapinatore, mentre il 61enne, che risiede nel capoluogo carnico, è stato condotto all’ospedale di Tolmezzo. Ha riportato diverse ferite e contusioni ma non è in pericolo di vita.